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Sakarya polisinden minik Yusuf'a doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Sakarya polisinden minik Yusuf'a doğum günü sürprizi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle tedavi gören 1 yaşındaki Yusuf Bozkurt'a pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Trafik Denetleme Eğitim Büro Görevlisi polis memuru Murat Ünal ve beraberindeki emniyet personeli, üzerinde "İyi ki varsın Yusuf umudunu yitirme" yazılı pasta yaptırdı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Ünal ve beraberindeki ekip, pastayla odaya girerek minik Yusuf'un doğum gününü kutladı.

Yusuf'un annesi Naciye Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf'un doğduğunda doktorların 15 gün yaşayacağını söylediklerini fakat oğlunun birinci yaşına girdiğini dile getirdi.

Çok mutlu olduklarını belirten Bozkurt, "İyi ki doğmuş, iyi ki benim oğlum. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Fosfor metabolizması bozukluğu hastalığıyla dünyaya geldi, 11 ay yoğun bakımda yattı. Yusuf'un tedavisi için yurt dışından ilaç gerekiyordu. Yardımla birinci ilacı aldık, Allah razı olsun. İlaç gelince cihazlardan kurtuldu. Şimdi ikinci ilaç lazım. İlacın maliyeti 400 bin lira. Acil kullanması gereken bir ilaç, kullanırsa ciğerleri gelişir. Yusuf belki ağabeyleri gibi koşabilir. İnşallah herkesin umudu olur. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandık, mutlu olduk. Allah razı olsun." diye konuştu.

Daha sonra polis ekipleri Yusuf ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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