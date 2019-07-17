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Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi boğulmaktan kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karadeniz sahilerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu açılmasından itibaren boğulma tehlikesi geçiren 363 kişiyi kurtardı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya’nın Karadeniz sahilerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu açılmasından itibaren boğulma tehlikesi geçiren 363 kişiyi kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri sahillerde çalışmalarını sürdürüyor. Cankurtaran ekipleri Kaynarca Karaboğaz, Karasu ve Kocaali’de 1 Haziran Cumartesi günü 40 gözetleme kulesi, 1 jetski, 2 zodyak bot ile boğulma vak’alarına karşı aktif olarak müdahale ediyor. Yaz sezonu başından itibaren sahillerde görevini sürdüren ekiplerin sayesinde 363 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

Tatilcilerin can güvenliği için gayretle çalışıyorlar
Sahillerde vatandaşların güvenliği için özenle çalıştıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran amiri Şaban Küçükosman yaptığı açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının can kurtaran hizmetleri 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 2019 yılı açılışını yapmış bulunmaktayız. Şuana kadar 40 cankurtaran kulesinde 61 personel 7 jetski kurtarma aracı 1 Zodyak botla birlikte hizmet veriyoruz. Şuana kadar 363 vatandaşımız boğulmak tehlikesi geçirdi. Bunlardan 113 tanesi hastaneye sevk edildi. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Bundan sonrada sezon bitene kadar 15 Eylül’e kadar burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat bir tatil geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

"Cankurtaranların uyarılarına mutlaka uyulması gerekiyor"
Tatil sezonunda yoğunluk olduğundan da bahseden Küçükosman, “Özellikle Karadeniz’de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Karadeniz’de rip akıntıları halk dilinde dibi çeken akıntı, kum çekmesi dediğimiz akıntılar çok sık görülmekte. Özellikle dalgalı günlerde cankurtaranın olmadığı bölgelerde denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Cankurtaranların uyarılarına, belediyeden yapılan uyarılara mutlaka uyulması gerekiyor. Aksi taktirde hem kendilerini hem bizleri üzmesinler. Üzücü olaylarla karşılaşmayalım. Karadeniz de bunlara özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Yoğunluk kuzey ilçelerimizde hafta sonraları biraz daha artıyor. Günü birlik gelenlerle birlikte ciddi bir yoğunluk oluyor. Hafta içi tatilcilerimiz, yazlıkçılarımız var. Bölge bölge kalabalık yoğunluk var” şeklinde konuştu.

Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi boğulmaktan kurtarıldı

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