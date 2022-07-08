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Sakarya, Samsun ve Siirt Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 2022! Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya, Samsun ve Siirt’te ikamet eden birçok kişi yarınki bayram namazının saatlerini araştırıyor. 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek bu mübarek Kurban Bayramı’nın sabahında cemaatle beraber bayram namazları kılınacak. Her ilde farklı saatte kılınacak olan bayram namazının saatleri 2022 yılı için belli oldu. İşte Diyanet’in paylaştığı Sakarya, Samsun ve Siirt bayram namazı saatleri!

Sakarya, Samsun ve Siirt Kurban Bayramı namazı saat bilgisi 2022! Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Sakarya, Samsun ve Siirt ve birçok ildeki yüz binlerce Müslüman vatandaş, yarın sabah saatlerinde cemaat ile bayram namazını kılacak. Sakarya, Samsun ve Siirt illerinde bayram namazı kılacak olan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Diyanet İşleri Başkanlığının il il açıkladığı bayram namazı saatlerinde Sakarya, Samsun ve Siirt illeri de belli oldu. Peki Sakarya, Samsun ve Siirt’te bayram namazı saat kaçta kılınacak? işte Sakarya, Samsun ve Siirt kurban bayramı namazı saatleri!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Sakarya'da bayram namazı 06.10'da, Samsun'da 05.45'te, Siirt'te ise 05.31'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazı saat kaçta? 2022 Sakarya, Samsun ve Siirt Kurban Bayramı namazı saati

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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bayram
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