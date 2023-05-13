SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Sakarya seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 14 Mayıs’ta 81 ilde kurulan sandıklarda 64 milyondan fazla seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy kullanacak olan vatandaşlar saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. Sakarya seçim sonuçlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Sakarya seçim sonuçlarına dair detaylar...

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Sakarya ilçeleri olan Adapazarı seçim sonuçları, Akyazı seçim sonuçları, Arifiye seçim sonuçları, Erenler seçim sonuçları, Ferizli seçim sonuçları, Geyve seçim sonuçları, Hendek seçim sonuçları, Karapürçek seçim sonuçları, Karasu seçim sonuçları, Kaynarca seçim sonuçları, Kocaali seçim sonuçları, Pamukova seçim sonuçları, Sapanca seçim sonuçları, Serdivan seçim sonuçları, Söğütlü seçim sonuçları, Taraklı seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

"298 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi gereğince;

a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

b) Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine,

5- Karar örneğinin; a) Adalet Bakanlığına, b) İçişleri Bakanlığına, c) Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

ç) "Sonuç" bölümünün, Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak ilân edilmek üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna, T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/94 3 gönderilmesine,

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

e) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

11.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

