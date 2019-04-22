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Sakarya şehitleri Ankara'da düzenlenecek yürüyüşle anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Sakarya şehitleri Ankara'da düzenlenecek yürüyüşle anılacak

Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 28 Nisan'da gerçekleştirilecek yürüyüş programı ile anılacak.

Polatlı Belediyesi, Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Polatlı Kent Konseyi, Polatlı Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu (ADOG), Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu, Türkiye Emekli Subaylar Derneğince düzenlenecek "Karatepe 57. Tümen Yürüyüşü" 28 Nisan Pazar günü Sakarya Mahallesi'nde başlayarak 12. Grup Şehitliği Karatepe'de sona erecek.

Ankara'da faaliyet yürüten doğa sporları gruplarının desteklediği şehitlere saygı yürüyüşü sonunda Karatepe'de bulunan göndere Anıtkabir'den getirilen büyük Türk bayrağı asılacak. Programda Halide Edip Adıvar ve Kurtuluş Savaşı Kadın Kahramanları Müzesi ziyaret edilecek, Karatepe'de tören yapılacak.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, yaptığı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kendi topraklarında gerçekleştiğini belirterek Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, tüm doğa ve vatanseverleri gerçekleştirecekleri yürüyüşe davet etti. Yıldızkaya, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde kanlı çarpışmaların olduğu bu tepe 7 kez el değiştirmiştir. 5 bin 713 şehidimizden 700'ünü bu tepede kaybettik. Şehit verdiğimiz Karatepe'ye yapacağımız yürüyüş ve anma etkinliğine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik komitesi başkanı Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü emekli Albay Kadim Koç da Cumhuriyet'e giden yolda Kurtuluş Savaşı'nı ve onun dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'ni anlamak, şehitlere duyulan manevi borç, milli ruhu yaşamak vatandaşları yürüyüşe davet ettiklerini aktardı.

ADOG Başkanı Mehmet Salim Erdal ise kazanılan destansı Sakarya Zaferi ve onun kahramanı olan şehit ataları anmak için tüm Türkiye olarak, en kanlı savaşların yaşandığı Karatepe'de olacaklarını dile getirdi. Erdal, desteklerini esirgemeyen kulüpler ile tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

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