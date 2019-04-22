Sakarya şehitleri Ankara'da düzenlenecek yürüyüşle anılacak

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, yaptığı açıklamada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kendi topraklarında gerçekleştiğini belirterek Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, tüm doğa ve vatanseverleri gerçekleştirecekleri yürüyüşe davet etti. Yıldızkaya, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde kanlı çarpışmaların olduğu bu tepe 7 kez el değiştirmiştir. 5 bin 713 şehidimizden 700'ünü bu tepede kaybettik. Şehit verdiğimiz Karatepe'ye yapacağımız yürüyüş ve anma etkinliğine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik komitesi başkanı Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü emekli Albay Kadim Koç da Cumhuriyet'e giden yolda Kurtuluş Savaşı'nı ve onun dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'ni anlamak, şehitlere duyulan manevi borç, milli ruhu yaşamak vatandaşları yürüyüşe davet ettiklerini aktardı.

ADOG Başkanı Mehmet Salim Erdal ise kazanılan destansı Sakarya Zaferi ve onun kahramanı olan şehit ataları anmak için tüm Türkiye olarak, en kanlı savaşların yaşandığı Karatepe'de olacaklarını dile getirdi. Erdal, desteklerini esirgemeyen kulüpler ile tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

