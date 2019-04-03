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Sakarya TEM otoyolunda sunta yüklü tır devrilerek yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

Sakarya TEM otoyolunda seyir halinde tekeri patlayan ve daha sonra karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptıktan sonra devrilerek yan yatan sunta yüklü tır, yanmaya başladı.

Sakarya TEM otoyolunda seyir halinde tekeri patlayan ve daha sonra karşı şeride geçerek başka bir tıra çarptıktan sonra devrilerek yan yatan sunta yüklü tır, yanmaya başladı. Meydana gelen kaza sonucunda her iki yönde de kilitlenen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM otoyolu Sapanca Yanık Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde ilerleyen U.B. (26) idaresindeki 07 GIU 55 plakalı sunta yüklü tır, tekeri patlayınca bir anda kontrolden çıktı. Savrulan tır bariyerleri parçaladıktan sonra karşı yöne geçerek 34 GV 8937 plakalı başka bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve dorsesindeki suntaların yola savrulduğu 07 GIU 55 plakalı tır yanmaya başladı.
Meydana gelen kaza ve yangın sonucu TEM otoyolu her iki istikameti de trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, bir süre sonra trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Yanan tırın sürücüsü kazada yaralanırken kaza yerine gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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