Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Olay, saat 13.30 sıralarında Adapazarı Çökekler Mahallesi'ndeki emlakçıda meydana geldi. Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan, yanında arkadaşı Erkan Akçalı ile birlikte bir süre önce emlak satışı için görüştüğü emlakçı Erol Ş. ile bürosuna gitti. İkili arasında anlaşmazlık çıkınca iddialara göre, emlakçı Erol Ş. üzerinde taşıdığı tabancayla Ahmet Erkan ve Erkan Akçalı’ya 2 el ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Ahmet Erkan başından Erkan Akçalı da kolundan yaralandı. Saldırgan olaydan yerinden kaçarken, yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Erkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk araştırmada olayın bir emlak satışı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrasında meydana geldiği belirtildi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren emlakçı Erol Ş.yi arıyor.

(DHA)

