Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erkan son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma sonucu E.Ş. tabancayla ateş ederek Ahmet Erkan ve o esnada yanlarında bulunan E.A.’yı yaralamıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüpheli E.Ş.’nin peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erkan için Dernekkırı Sultan Abdülhamit Han Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Özer Matlı başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Erkan, Doğancılar Mahalle Mezarlığına defnedildi.



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