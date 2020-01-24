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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık E.Ş, şikayetçi E.A, maktul Erkan'ın yakınları ve avukatlar katıldı.

Üzerine atılı suçu bildiğini söyleyen E.Ş, emlakçılıkla geçimini sağladığını ve olaydan bir süre önce ofisinde otururken telefonun çaldığını, maktul Ahmet Erkan ve dayısı E.A'nın bir arsa için kendisini aradığını belirtti.

Erkan ve dayısı E.A'nın, ofisine geldiğini anlatan E.Ş, talip oldukları arsanın fiyatında anlaşamadıklarını, onlara başka bir arsa önerdiğini kaydetti.

Önerdiği diğer arsanın Ahmet Erkan ve E.A tarafından daha sonra satın alındığını öğrendiğini dile getiren E.Ş, şunları kaydetti:

"Düzce'ye giderken E.A'nın bürosunun açık olduğunu gördüm, ofise girdiğimde iki kişi oturuyordu. Birisi E.A. idi, diğerini tanıyamadım, maktul Ahmet Erkan'mış. Arsayla ilgili konuştuk, ikisi de bana 'Senin muhatabın biz değiliz, arsa sahibidir.' diyerek eliyle hareket gösterdi. Diğer elini beline attığını gördüm, darbedileceğim endişesiyle silahımı çıkararak maktule yukarından aşağıya 3 el ateş ettim. Daha sonra E.A'nın üzerime geldiğini gördüm ve ona da 3 el ateş ettim. Takdir mahkemenindir. Beraatimi isteyecek kadar kendimi haklı görüyorum."

Sanık E.Ş, maktule 1,5 metre, şikayetçi E.A'ya da yaklaşık 4 metre mesafeden ateş ettiğini sözlerine ekledi.

Şikayetçi E.A. da yeğeni maktul Ahmet Erkan'la satın aldıkları arazi için uzun süredir görüştüklerini, sanık E.Ş'ye başka bir arazi için gittiklerinde bu arsayı kendilerine önerdiğini dile getirdi.

Erkan'ın kendisine "Ben o arsanın pazarlığını bitirmek üzereyim." dediğini aktaran E.A, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını talep etti.

Heyetin söz vermesi üzerine cumhuriyet savcısı, müştekilerin bir sonraki celsede zorla getirilmelerine, olayla ilgili tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek, duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

- İddianameden

STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın geçen yıl silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin şüpheli E.Ş. hakkında, Ahmet Erkan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki E.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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