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Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

28.01.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin Sakarya Adapazarı kura çekilişi yapıldı. Sakarya Korucuk projesi çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları ve ve isim listesi sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları belli oldu mu? TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından yayımlandı. Kullanıcılar, TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranından 'hak sahibi kimlik no' kısmını doldurarak sonucu öğrenebiliyor. TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi ile Adapazarı Korucuk çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı işlemi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları belli oldu mu?

SAKARYA TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları 14 Ocak Cuma günü tamamlanan Korucuk projesinin ardından yapıldı. 193 konutun satışa çıkağı TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekimi saat 11.00'de yapıldı. Sonuçlar TOKİ'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları belli oldu mu?

TOKİ SAKARYA ADAPAZARI KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Adapazarı kura sonuçları ve kazananların isim listesine e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebiliyor. Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 Adet Konut Toplu Konut Projesinde, 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut sahibini buldu.

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Kuraya katılan kişiler aşağıdaki TOKİ Sakarya kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek sorgulayabilir.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

Sakarya TOKİ çekiliş sonuçları belli oldu mu?

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