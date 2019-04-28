Sakarya, TÜBİTAK projelerinde ilk 10'da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya’nın TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısında Türkiye'de 9'uncu, Marmara Bölgesi'nde ise 4'üncü sırada olduğunu bildirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, SUBÜ tarafından Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen Fikir Sofrası'na katılmak üzere kente gelen Mandal, ildeki sanayi, sivil toplum kuruluşları ve Ar-Ge temsilcileriyle buluştu.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı da ziyaret eden Mandal, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu sunumunda, Türkiye'nin son 15 yılda Ar-Ge harcama noktasında veya tam zaman eşdeğer araştırmacı sayısında artışlar olduğunu belirtti.

Sakarya'da Ar-Ge harcamalarının ağırlıklı olarak imalat sanayinde gerçekleştirildiğini aktaran Mandal, dijitalleşmeyi ön planda tutarak imalat sanayinin daha nitelikli hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.