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Sakarya, TÜBİTAK projelerinde ilk 10'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 20:08 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Sakarya, desteklenen proje sayısında 9'uncu sırada, Marmara Bölgesi'nde 4'üncü sırada yer alıyor"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya’nın TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısında Türkiye'de 9'uncu, Marmara Bölgesi'nde ise 4'üncü sırada olduğunu bildirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, SUBÜ tarafından Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen Fikir Sofrası'na katılmak üzere kente gelen Mandal, ildeki sanayi, sivil toplum kuruluşları ve Ar-Ge temsilcileriyle buluştu.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı da ziyaret eden Mandal, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu sunumunda, Türkiye'nin son 15 yılda Ar-Ge harcama noktasında veya tam zaman eşdeğer araştırmacı sayısında artışlar olduğunu belirtti.

Sakarya'da Ar-Ge harcamalarının ağırlıklı olarak imalat sanayinde gerçekleştirildiğini aktaran Mandal, dijitalleşmeyi ön planda tutarak imalat sanayinin daha nitelikli hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

- Sakarya'ya geçen yıl 7,5 milyon lira kaynak aktarıldı

Mandal, 1995-2018 yıllarında Sakarya'ya yönelik kendilerine 386 başvuru yapıldığını aktararak, "Türkiye'de 13'üncü sırada gözüküyor. Marmara Bölgesi'nde ise 5'inci sırada gözüküyor. Buna karşın başarılı olma performansında ise çok daha iyi. Yani desteklenen proje sayısında 9'uncu sırada, Marmara Bölgesi'nde 4'üncü sırada yer alıyor. 2018 yılında 7,5 milyon lira, Sakarya'ya aktardığımız kaynak olmuş." ifadelerini kullandı.

Dünyada yerelleşmeye dönük adımlar atıldığını, Türkiye'de de yerli üretime yönelik çalışmaların artması gerektiğini vurgulayan Mandal, yüksek teknolojiye odaklanılmasını istedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve TÜBİTAK'ın doktora sanayi programını da hatırlatan Mandal, üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Rektör Sarıbıyık da sanayi, sivil toplum kuruluşları ve Ar-Ge gruplarıyla üniversitenin yakın iş birliğinin devam edeceğini belirterek, TÜBİTAK Başkanı Mandal'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Üniversitenin sahada olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, çeşitli projelerle bilgiyi, beceriyle bütünleştirerek nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Prof. Dr. Hasan Mandal Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

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