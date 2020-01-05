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  4. Sakarya Üniversitesi'nde ilk defa endoskopik yöntemle kalp ameliyatı yapıldı

Sakarya Üniversitesi'nde ilk defa endoskopik yöntemle kalp ameliyatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

 SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'de ilk defa endoskopik yöntemle kalp ameliyatı yapıldı.

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'de ilk defa endoskopik yöntemle kalp ameliyatı yapıldı. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi'nde görevli Prof. Dr. İbrahim Kara, "Bugüne kadar Türkiye'de endoskopik kalp ameliyatı yapılmadı. Geçen hafta 3 hastayı bu şekilde ameliyat ettik" dedi.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen hafta endoskopik yöntemle kalp ameliyatı yapıldı. Hastalar göğüslerinde ameliyat için kesi açılmaması sayesinde kısa sürede sağlıklarına kavuştu. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi'nde görevli Prof. Dr. İbrahim Kara, "Türkiye'deki açık kalp ameliyatları genellikle göğüs kemiği kırılarak veya kaburga arasından yapılmaktaydı. Bizim yaptığımız ameliyatların farkı ise, tıpkı safra kesesi ameliyatları gibi 3 tane küçük delik açarak her türlü ameliyatın yapılması. Bunun farkı, Türkiye’deki ilk ameliyatlar olmasıdır. Bugüne kadar Türkiye'de endoskopik kalp ameliyatı yapılmadı. Geçen Cuma günü Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği'nin de desteği ile burada yaptığımız bu farklı ameliyatımızı burada tanıttık. Geçen hafta 3 hastayı bu şekilde ameliyat ettik. Bunu da derneğimiz yoluyla meslektaşlarımızla paylaştık. Bu ameliyatın faydası, göğüs kemiği açılmadan ya da vücutta büyük bir kesi olmadığı için hasta çok kısa sürede normal hayata dönebilmektedir. Ağrı çok az olmakta ve kozmetik açıdan da çok önemli faydaları var. Göğüs kemiği açılmadığı içinde kalp-akciğer makinesine bağlı tüm komplikasyonları bertaraf etmiş oluyoruz" dedi.
'BU BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI'
Yaklaşık 1 santimetrelik 3 kesik ile yapılan kalp ameliyatlarının geleneksel yöntemle yapılan ameliyatlarla arasında hasta sağlığı konusunda büyük farklılıklar olduğunu belirten ve bu 3 ameliyatın Türkiye'de ilk kez yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Kara, "Türkiye'de yapılmış ilk endoskopik vakalar bunlar. Türkiye'de klasik yöntemin dışında küçük kesi ya da pahalı bir yöntem olan robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar var, ancak bunda ameliyata alabileceğiniz hasta sayısı çok azdır. Bunu yapan çok değerli hocalarımız var, ancak bu şekilde yapılan ilk ameliyatı biz Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleştirdik ve bu bizim içinde ayrıca bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.
'ÖĞRENME EĞRİSİ ÇOK ZOR VE BELLİ BİR TECRÜBE GEREKLİ'
Endoskopik Kalp Ameliyatı konusunda operatörün iyi eğitimli ve tecrübeli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Kara, şöyle konuştu:
"Bu endoskopik vakaları Türkiye'de yapmamızı sağlayan aslında bir Türk kalp damar cerrahı. Kendisi Belçika'da yaşıyor ve orada bir klinikte çalışıyor. Biz 2016 yılında sertifikasyon için ekibimizle birlikte gittik, sağ olsun bize kliniğini açtı ve tüm teknikleri bize gösterdi. Sağ olsun buradaki ilk vakalarımızda da yanımıza gelerek bize destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, çünkü bu şekilde ameliyat yapan kişi sayısı 5 ve ya 6'dır. Öğrenme eğrisi çok zor ve belli bir tecrübe gerektiriyor. Ayrıca sonuçta bu bir kalp ameliyatı, kalp ameliyatındaki tüm riskler bu ameliyatta da geçerli, teknik olarak bu ameliyat, oluşabilecek komplikasyonlar açısından daha riskli, bu yüzden bir tecrübe ve eğitim kesinlikle gerekiyor."

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