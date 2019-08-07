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Sakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Sakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Buna göre Sakarya Üniversitesi lisans bölümlerinin kontenjanları yüzde 98 buçuk doluluk oranına ulaştı.
YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi lisans bölümlerine 5 bin 845 öğrenci yerleşirken, ön lisans programlarında ise bin 260 kontenjanın tamamı doldu. Ön lisans ve lisans olarak toplam 7 bin 105 öğrenci Sakarya Üniversitesi’ne yerleşmiş oldu.
Fakülte bazında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Diş Hekimliği, Hukuk, İlahiyat, İletişim, İşletme, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler ve Tıp fakültelerinde kontenjanlar tamamen doldu.
2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapma hakkına sahip 1 milyon 761 bin 394 adaydan 1 milyon 113 bin 640’ı tercih yaparken, 647 bin 754 aday ise tercih yapmadı. Tercih yapanlar arasında 753 bin 461 aday üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Böylece 824 bin 694 toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 91’den fazlası dolmuş oldu. Yaklaşık yüzde 9’a karşılık gelen 71 bin 233 kontenjan ise boş kaldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 94 oldu. Lisans bölümlerinde ve ön lisans programlarında ise doluluk oranı yüzde 94 seviyelerinde gerçekleşirken, devlet üniversitelerinin lisans bölümlerinde ve ön lisans programlarında ise doluluk yine aynı oranlara ulaştı.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Kayıt işlemleri elektronik olarak veya şahsen başvurarak gerçekleştirilebilecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. e-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gelerek kayıt olmasına gerek kalmıyor. e-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge de talep edilmiyor. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabilecekler. Öğrenciler bu elektronik kayıt belgesi ile eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren öğrenci kimliği ve öğrenci belgesini ilgili öğrenci işleri biriminden teslim alabilecek. Elektronik kayıt yaptırmak için öğrencilerin PTT Şubelerinden edinecekleri e-devlet şifresi ile 19 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresine giriş yaparak elektronik kayıt işlemlerini yapabilirler. Ayrıntılı bilgi için E-devlet kayıt adresinde yer alan kayıt bilgisi kılavuzundan edinilebilir. e-kayıt yaptırmayan öğrenciler 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında üniversiteye gelerek şahsen kayıt yaptırabilecek. Şahsen gelerek kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
Kayıt için detaylı bilgiye ve kayıt yerlerine “ogrisl.sakarya.edu.tr” adresinden ulaşılabilecek.

Sakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

Sakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

Sakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

Sakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu

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