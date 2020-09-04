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Sakarya Valiliğinden mevsimlik tarım işçilerine darp iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 22:56 | Son Güncelleme

Sakarya Valiliği, Kocaali ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, olayın fındık bahçesi sahipleri arasında yaşanan tartışmadan kaynakladığını açıkladı.Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir.

Sakarya Valiliğinden mevsimlik tarım işçilerine darp iddialarıyla ilgili açıklama

Sakarya Valiliği, Kocaali ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, olayın fındık bahçesi sahipleri arasında yaşanan tartışmadan kaynakladığını açıkladı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada; 22 Ağustos 2020 tarihinde ilimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir. Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikayet bulunmamaktadır. Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye’nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tespiti ile ilgili de Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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