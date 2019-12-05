HABER

Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 23:24 | Son Güncelleme

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin’in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir.

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin’in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konuyla ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir” denildi.

PARTNERDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay olduDerin göğüs ve bacak dekoltesiyle olay oldu
Cezaevleri Giderek Daha da KalabalıklaşıyorCezaevleri Giderek Daha da Kalabalıklaşıyor
Erdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildiErdoğan’ın veto ettiği madde çıkartıldı, kanun teklifi kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez Beyaz Saray'ın isteği üzerine engellendi

Ermeni tasarısı 3. kez engellendi

5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 21 milyon TL devretti!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu! Sözleri yürek dağladı

Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı

MSB: Rasulayn'da terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Rasulayn'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da trafik kilit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.