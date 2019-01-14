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Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 09:09 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz sakarya

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