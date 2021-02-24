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Sakarya Valisi duyurdu: 68 yerleşim biriminde 476 kişi karantinaya alındı

24.02.2021 21:19 | Son Güncelleme:
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Sakarya Valisi duyurdu: 68 yerleşim biriminde 476 kişi karantinaya alındı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehir genelinde 3 site, 11 apartman, 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde 476 kişinin karantinaya alındığını duyurdu.

Sakarya’da yükselişe geçen koronavirüs vakaları sonrasında karantina altına alınan yerleşim yerleri arttı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Vali Kaldırım, bugün itibarıyla 3 site, 11 apartman, 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde 476 kişinin karantinaya alındığını açıkladı.

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Vali Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kovid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi karantina

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