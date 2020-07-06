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  4. Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor."

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor."

SAKARYA HABERLERİ  | 06.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları) Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor."


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