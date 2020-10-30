Sakarya Valisi Kaldırım: Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte koronavirüs salgının başından bu yana vaka ve yatan hasta sayısı konusunda en yüksek seviyelerin görüldüğünü açıkladı.

'ŞU ANA KADARKİ EN YÜKSEK SEVİYEDEYİZ'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, Sakaryalı vatandaşlara maske, mesafe uyarısı yaparken zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği ve misafirlere ara verilmesi gerektiği konusunda uyardı. Kaldırım yaptığı açıklamada, “Kıymetli Sakaryalılar. Maalesef vaka ve yatan hasta sayısında salgının başladığı günden itibaren en yüksek seviyedeyiz. Maskesiz sokağa çıkmayalım. Temizlik, mesafeye dikkat edelim. Kalabalıktan uzak duralım. Misafirliklere ara verelim ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

