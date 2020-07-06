Sakarya Valisi'nden kayıp işçiyle ilgili yeni açıklama

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Kaldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Burada Jandarma Genel Komutanlığımızın kriminal ekipleri patlamayla ilgili çalışma yapmışlardı. Numuneler almışlardı. Bu çalışma tamamlandı ve bunun sonucunda, burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular. Tabi bu soruşturmanın safahatı hem neden kaynaklandığı yapılan çalışmalar neticesinde Başsavcılığımız gerekli açıklamayı yapmıştık.

Ölü sayısı 6'ya çıkmıştı. Sadece patlama, patlamanın neden kaynaklandığı gibi değerlendirmeler değil; onun dışında yaralı ailelerimiz var, 4 vatandaşımız hastanelerde. Biri Sakaryamızda yoğun bakımdaydı onun durumu iyiye gidiyor, birisi İstanbul'da diğerleri de Sakarya'da normal serviste tedavileri devam ediyor.

Biz de saha ziyaretlerimizi ben, eşim, bütün ekibimiz yapmaya devam ediyor. Çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor. Adli süreci de başsavcımız titiz şekilde yürütülüyor.