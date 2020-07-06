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Sakarya Valisi'nden kayıp işçiyle ilgili yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek faciasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor. " dedi. Kayıp işçiyle ilgili ise Vali Kaldırım, "Dün de sahadan elde edilen numuneler var. Onlar da İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. Orada gerekli DNA çalışmaları yapılacak, sonucu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi'nden kayıp işçiyle ilgili yeni açıklama

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Kaldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Burada Jandarma Genel Komutanlığımızın kriminal ekipleri patlamayla ilgili çalışma yapmışlardı. Numuneler almışlardı. Bu çalışma tamamlandı ve bunun sonucunda, burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular. Tabi bu soruşturmanın safahatı hem neden kaynaklandığı yapılan çalışmalar neticesinde Başsavcılığımız gerekli açıklamayı yapmıştık.

Ölü sayısı 6'ya çıkmıştı. Sadece patlama, patlamanın neden kaynaklandığı gibi değerlendirmeler değil; onun dışında yaralı ailelerimiz var, 4 vatandaşımız hastanelerde. Biri Sakaryamızda yoğun bakımdaydı onun durumu iyiye gidiyor, birisi İstanbul'da diğerleri de Sakarya'da normal serviste tedavileri devam ediyor.

Biz de saha ziyaretlerimizi ben, eşim, bütün ekibimiz yapmaya devam ediyor. Çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor. Adli süreci de başsavcımız titiz şekilde yürütülüyor.

SON DURUM NEDİR?

Dün de sahadan elde edilen numuneler var. Onlar da İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. Orada gerekli DNA çalışmaları yapılacak, sonucu bekliyoruz.

Hem kriminal ekiplerimiz, hem kadavra köpeklerimiz, hem de AFAD birimlerimiz sahada çalışmalarını yapıyorlar. Hem sahayı geniş olarak tarıyorlar. Hem de yeni numuneler elde etmek için çalışmalarını yürütüyorlar.

İŞÇİLERİN İDDİALARI... 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Dün de ifade ettim. Bu soruşturma, inceleme çok yönlü yürütülüyor. Çok hassas bir şekilde yürütülüyor. Bu konunun sonuna kadar takip edilmesi, bütün detaylarıyla aydınlatılması noktasında bakanlarımız gelmişti. İçişleri Bakanımız telefonda defaatle titizlikle bu soruşturmanın yapılması talimatını vermişti. Dışarıdan bir saldırı ve saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladım.

Diğer nedenlerle, ihtimallerle ilgili bütün ihtimaller değerlendiriyor. Bunu başsavcılık nezaretinde yürütülüyor. Başsavcımız kamuoyunu şeffaf biçimde yürütülecektir."

(DHA)

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