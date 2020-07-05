Sakarya Valisi'nden patlamaya ilişkin son dakika açıklaması

Sakarya Valisi \u00c7etin Oktay Kald\u0131r\u0131m, Havai fi\u015fek fabrikas\u0131ndaki patlamaya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "114 hastam\u0131z\u0131 taburcu ettik, 6 yaral\u0131 var, biri a\u011f\u0131r, di\u011ferleri iyi" dedi.\nDetaylar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERT\u00fcrk Pop M\u00fczi\u011fi'nin 66'l\u0131k g\u00fczeli mayolu pozuyla sosyal medyay\u0131 sallad\u0131Bakanl\u0131k duyurdu! \u0130\u015fte okullarda al\u0131nacak koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri2020 Temmuz ay\u0131 hacamat takvimi