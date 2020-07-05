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  4. Sakarya Valisi'nden patlamaya ilişkin son dakika açıklaması

Sakarya Valisi'nden patlamaya ilişkin son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

Sakarya Valisi'nden patlamaya ilişkin son dakika açıklaması

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

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