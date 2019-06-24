HABER

Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları MOBESE kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

Sakarya ve Bolu'daki trafik kazaları MOBESE kameralarında

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da kaydedilen görüntülerde, farklı kavşak ve yollarda meydana gelen 2 ayrı trafik kazası yer alıyor.

İlk kazada, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'ndeki kavşağa hızlı giren kamyonetin, önce refüje sonra da yol kenarında park halindeki bir otomobile ve ardından market önünde bulunan dolaplara çarpması yer alıyor.

İkinci kazada, Adapazarı ilçesindeki Kuzey Çevreyolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önündeki kavşakta manevra yapan aracın, kavşağa giren başka bir otomobile çarpması sonucu savrulduğu görülüyor.

Bolu'daki kazada ise ters istikamete yönelen otomobilin, önündeki aracı sollamak için manevra yapması üzerine karşı yönden gelen otomobille çarpışması kayıtlara yansıdı.

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Genç polis memuruna son törenGenç polis memuruna son tören
14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi(2)14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MOBESE sakarya trafik kazaları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın davası başladı, mağdurların sözleri kan dondurdu

Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Camide genç kızı taciz eden sapık, 'Şeytana uydum' demişti! İğrenç olayda karar verildi

Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.