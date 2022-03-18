Sakarya ve Düzce'de okullar tatil mi? 18 Mart Sakarya ve Düzce'de okullar tatil mi oldu?

İstanbul, Giresun, Sinop ve birçok şehirlerde eğitime ara verildiği valilikler tarafından açıklandı. Bunun ardından Sakarya ve Düzce'de de okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sakarya ve Düzce Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Sakarya ve Düzce'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen elverişsiz hava şartları nedeniyle il genelinde okulların tatil edileceğini açıkladı. Vali Kaldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce’de yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle cuma günü okullar il genelinde tatil edildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Öte yandan Samsun, Nevşehir, Gümüşhane, Bingöl, İstanbul'da da il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Soğuk ve yağışlı hava yurdun belirli bölgelerinde etkisini göstermeye başlıyor. Cuma günü itibarıyla etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışının 4 gün süreceği tahmin ediliyor. Vatandaşlara, yoğun kar yağışının getireceği olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaması için mümkün olduğunca trafiğe çıkmaması konusunda uyarı yapıldı.



