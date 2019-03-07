HABER

Sakarya ve Düzce'de yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 09:21 | Son Güncelleme

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü

SAKARYA/Sakarya ve Düzce'de etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu, şehir merkezi ve Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde etkili olan sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksama yaşanıyor.

Sis sebebiyle bazı bölgelerde, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Şehir içinde ring halindeki trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

- Sakarya

Sakarya'da kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu Serdivan ilçesinde trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Bu arada sis, kentin bazı noktalarında güzel görüntüler oluşturdu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’Meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’
Koyun altız yavruladıKoyun altız yavruladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce sakarya sis

En Çok Okunan Haberler

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

İşte VAR'sız puan durumu! Şaşırtan sıralama...

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Tehlikeli gerginlik! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi!

Rusya'dan ABD'ye nükleer füze tehdidi!

Rusya'dan ABD'ye nükleer füze tehdidi!

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

Ziya Selçuk duyurdu! İlk kez yapılacak

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 7 ilde ilaç operasyonu! Aralarında doktor ve eczacılar da var

7 ilde operasyon! Aralarında doktor ve eczacılar da var

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

Burası Kutup bölgesi değil, Şırnak

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

1362 metrelik tünelle sorun çözülecek

Günlük burç yorumları 7 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, balık burcunda ilerlerken neler olacak?

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti (Ertuğrul Akbay kimdir?)

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.