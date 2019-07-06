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Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarında

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da kaydedilen görüntülerde, D-100 kara yolunda, Ankara yönüne giden bir otomobilin, kırmızı ışık yanmasına rağmen Merkez Artvin Sanayisi'ne gitmeye çalışan bir otomobile çarpması yer alıyor.

Kocaeli'de de D-100 kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası görüntülere yansıyor.

Kazada, aynı yönde giden iki otomobille çarpışan özel halk otobüsünün refüjü aşarak karşı yöne devrilmesi, bu sırada bu yönden gelen kamyonetle çarpışması, başka otomobilin ise önündeki kamyonete çarpması görülüyor.

Kazada otomobillerden birinin takla atması da kayıtlara yansıdı.

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kamera MOBESE trafik kazası

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