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Sakarya Zaferi yeniden yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

İstiklal Mücadelesi'nin dönüm noktalarından biri olan ve 22 gün süren çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, düşman kuvvetlerinin ilk geri çekilmeye başladığı Kartaltepe'ye kurulan tanıtım merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak - MSGSÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Ürekli: - "Tanıtım merkezinin düşmanın geri çekilmeye başladığı Kartaltepe üzerine kurulmuş olması çok anlamlıdır. Bunun manevi olarak ziyaretçiler üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Ziyaretçiler panoramik açıdan savaşın geçtiği bütün alanları bu noktadan görme fırsatı bulacaklar" - "Özellikle genç nesiller buraya geldiklerinde Türk tarihini bir bütün olarak öğrenecek. Burası bir milli hafızadır. Türklerin Orta Asya'dan bugüne kadar olan bin yıllık geçmişini burada kavrayacaklardır"

SÜLEYMAN TUNÇ - İstiklal Mücadelesi'nin dönüm noktalarından biri olan ve 22 gün süren çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi, düşman kuvvetlerinin ilk geri çekilmeye başladığı Kartaltepe'ye kurulan tanıtım merkeziyle ziyaretçilere anlatılacak.

Türk devletinin kaderinin yeniden yazıldığı Sakarya Zaferi'ni gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Kartaltepe mevkisine inşa edilen tanıtım merkezindeki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı, tanıtım merkezinin de kültür ve tarih danışmanı Prof. Dr. Fatma Ürekli, çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip tanıtım merkezinin, Türk tarihinin dönüm noktası bir bölgeye inşa edildiğini söyledi.

Ürekli, Türk askerinin Yunan güçlerine karşı 22 gün boyunca gece gündüz mücadele ettiğini ve Yunan güçlerinin 13 Eylül 1921'de geri püskürtüldüğünü belirterek, "Tanıtım merkezinin düşmanın geri çekilmeye başladığı Kartaltepe üzerine kurulmuş olması çok anlamlıdır. Bunun manevi olarak ziyaretçiler üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Ziyaretçiler panoramik açıdan savaşın geçtiği bütün alanları bu noktadan görme fırsatı bulacaklar." dedi.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni merkeze alarak Türk tarihini anlatmayı amaçladıklarını ifade eden Ürek, "Özellikle genç nesiller buraya geldiklerinde Türk tarihini bir bütün olarak öğrenecektir. Burası bir milli hafızadır. Türklerin Orta Asya'dan bugüne kadar olan bin yıllık geçmişini burada kavrayacaklardır." ifadelerini kullandı.

- Düşmana geçit vermeyen Mehmetçik anıtı yapıldı

Tanıtım merkezinin yan kısmına inşa edilen dev Mehmetçik Anıtı'nın anlamına dikkati çeken Ürekli, "Ziyaretçiler, Mehmetçik'in düşmana karşı dur işareti yapan heykeliyle karşılaşmakta. Aynı heykelin bir benzeri bina içerisinde de var. Onun arkasındaki cam yüzeye ise Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri yansıtılacak." dedi.

Ürekli, özellikle ortaokul öğrencilerine, Türk tarihini görerek öğrenebilecekleri tanıtım merkezini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Kültür bir toplumun can damarıdır. Türk kültürü ise Türk toplumunun milli hafızasıdır ve bu müzeler aslında milli hafızamızdır. Bu tür müzelerin sayılarının, niteliklerinin arttırılması gerekir." diye konuştu.

- "QR" kod sistemi kullanıldı

Betonarme silindirik bina çevresine çelik konstrüksiyon giydirilerek inşa edilen merkezin içinde, dekor ve diorama alanları, dome projeksiyon sistemi, balmumu heykeller, video duvarlarla yağlı boya tablolar bulunacak.

Teknolojik açıdan da birçok donanıma sahip olan merkezde, "QR" kod sistemi de kullanıldı. Ziyaretçiler bu kodu akıllı telefonlarına okutarak tarihi bilgileri telefonlarına indirecek ve merak ettikleri bilgileri telefonları aracılığıyla öğrenebilecek.

Ziyaretçiler, merkezde Türk topluluklarının tarih boyunca kullandığı kıyafetleri ve bazı orijinal replikaları da yakından görme fırsatı bulacak.

Tanıtım merkezinin, ekim ayında ziyaretçilere kapılarını açması planlanıyor.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof sakarya meydan muharebesi

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