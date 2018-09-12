Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Zaferi, uluslararası alanda Meclisimizin itibarını yükseltmiş ve istiklal mücadelemiz esnasında elde edilen en parlak başarılardan biri olarak tarihteki yerini almıştır." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin istiklal mücadelesinin seyrini değiştiren, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz millet için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Şanlı ordunun, Sakarya Zaferi ile bağımsızlığa yönelik önemli bir engeli geride bıraktığına, nihai zafere giden yolu açtığına işaret eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"(Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır) anlayışıyla çok geniş bir alana yayılan bu savaş, aziz milletimiz için bir kader muharebesi olmuş, elde edilen büyük başarı aziz milletimize güç ve umut katmıştır.
Sakarya Zaferi, uluslararası alanda Meclisimizin itibarını yükseltmiş ve istiklal mücadelemiz esnasında elde edilen en parlak başarılardan biri olarak tarihteki yerini almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda azim ve inançla elde edilen tüm zaferler, aziz milletimizin fedakarlığı, vatan ve bayrak sevgisi, istikbalimiz için bir ilham vesilesi olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.
Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."
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