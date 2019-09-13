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Sakarya Zaferi'nin TSK arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin arşivindeki az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı - Albümde Yunanlılardan ele geçirilen silahlar, cephede savaşan askerler ve ikmal faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar yer alıyor

Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin arşivlerdeki az bilinen fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığınca Anadolu Ajansı ile paylaşıldı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, "hattın değil sathın müdafaa edildiği" Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yılında, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı zaferi birçok yönüyle gözler önüne seriyor.

Albümde Yunanlılardan ele geçirilen silahlar, cephede savaşan Mehmetçik ve ikmal faaliyetlerine ait fotoğraflar yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Zaferi

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