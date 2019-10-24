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Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Bayraktar’dan anız yakmaya karşı uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Anız yakmanın oluşturduğu olumsuzlara dikkat çekerek konuyla alakalı çiftçilere uyarıda bulunan Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Allah’tan korkan, ahiret gününde hesaba çekileceğimizi bilen müslümanlarsak anız yakmayı bırakalım” dedi.Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Bayraktar, katıldığı bir programda çiftçileri anız yangınlarına karşı uyardı.

Anız yakmanın oluşturduğu olumsuzlara dikkat çekerek konuyla alakalı çiftçilere uyarıda bulunan Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, “Allah’tan korkan, ahiret gününde hesaba çekileceğimizi bilen müslümanlarsak anız yakmayı bırakalım” dedi.
Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Bayraktar, katıldığı bir programda çiftçileri anız yangınlarına karşı uyardı. Bayraktar, anız yakmanın son derece yanlış olduğu, meydana gelen zararları toprağa tekrar kazandırmanın çok uzun yıllar aldığını belirttiği uyarısında, “Anız yakma işini lütfen durdurun ve vazgeçin. Anız yakma alışkanlığını bırakın. Allah’tan korkan, ahiret gününde hesaba çekileceğimizi bilen müslümanlarsak anız yakmayı bırakalım. Kendi kendimize zarar veriyoruz, topraklarımıza zarar veriyoruz. Topraklarımızda bizim için zararlılara karşı mücadele eden iyileri yok ediyoruz. Diğer taraftan da canlı öldürmek en büyük günahlardan, ben Müslümanım diyen bilsin ki huzur-u mahşerde nizam kurulduğu zaman bunun hesabını vermek çok ağır olacak. Ziraat Odaları Başkanı olarak bu konuda ki uyarı görevimizi de bu vesileyle bir kez daha yinelemiş olalım” ifadelerine yer verdi.

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