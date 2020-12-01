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Sakarya’da 1 ayda tedbirlere uymayanlara 1 milyon 165 bin lira ceza

01.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı süresince korona virüs tedbirlerine uymayan bin 518 kişiye 1 milyon 165 bin 308 lira para cezası ve 147 iş yerine idari para cezası kesilirken, ikazlara uymayan 44 kişiye ve 6 iş yerine adli işlem uygulandı.Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı süresince korona virüs tedbirlerine uymayan bin 518 kişiye 1 milyon 165 bin 308 lira para cezası ve 147 iş yerine idari para cezası kesilirken, ikazlara uymayan 44 kişiye ve 6 iş yerine adli işlem uygulandı.
Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kasım ayı süresince yaptığı korona virüs denetimlerinde 883 kişiye maske takmamaktan, 129 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 22 kişiye sigara içme yasağına uymamaktan, 164 kişiye hafta sonu yasağına uymamaktan, izin verilen saatler harici sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş üstü 2 kişi ile 20 yaş altı 41 kişiye, 65 kişiye karantina kurallarına uymamaktan, 65 kişiye toplu taşıma aracında fazla yolcu bulundurmaktan 1 milyon 165 bin 308 lira para cezası kesilirken 147 iş yerine korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari para cezası uyguladı. Bu süreçte emniyet ekiplerinin ikazlarına uymayan 28 kişiye karantina kurallarına uymamaktan ve 6 iş yerine korona virüs tedbirlerine uymamaktan adli işlem uygulandı.

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