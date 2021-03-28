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  4. Sakarya’da 12 kişiyi hastanelik eden kimyasal iddiasında 2 gözaltı kararı

Sakarya’da 12 kişiyi hastanelik eden kimyasal iddiasında 2 gözaltı kararı

28.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpten sızan gaz 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkiledi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde içerisinde kimyasal madde bulunduğu iddia edilen tüpten sızan gaz 2’si polis toplamda 12 kişiyi etkiledi. Olayda gazdan etkilenen iki şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilirken, balık ve kurbağa ölümleri üzerine ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de sudan numune aldı.

Edinilen bilgilere göre, Yenice ve Cumhuriyet Mahallelerinden geçmekte olan sulama kanalı kenarına uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu tüpler bırakıldı. Bölgede yaşayan 10 kişi bulantı ve kusma şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye giden 2 poliste gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu. 2’si polis toplam 12 kişiyi hastanelik eden olay sonrasında bölgeye AFAD KBRN ekipleri yönlendirildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde tüp içerisinde uçucu inorganik bileşenler bulunduğu karışım gaz tespit edildi. Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan 12 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gazdan etkilenenlerin hastanede bir gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Tüplerin sulama kanallarına atılmasına ilişkin gözaltı kararı
Kanaldaki balık ve kurbağa ölümleri sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek, sudan numune aldı. Olaya ilişkin M.Y. ve A.Y. isimli 2 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi. Gazdan etkilendikleri için hastanedeki tedavileri süren iki şüphelinin, tedavileri sonrasında emniyete götürülerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Öte yandan, kanaldan su içen küçükbaş hayvanlardan da kan örneği alınırken, AFAD ekiplerince güvenlik çemberine alınan 3 tüp, özel bir firma tarafından taşınılarak imha edilecek. Geçici süre ile kapatılan İlçe Devlet Hastanesi ise tekrardan hasta kabulüne başladı.

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