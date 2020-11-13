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Sakarya’da 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 3 gözaltı

13.11.2020 12:03 | Son Güncelleme:
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün iki ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında yaklaşık 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün iki ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında yaklaşık 2 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 12 Kasım Perşembe günü jandarma ekiplerince, Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu operasyonlar düzenlendi. Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 kilogram kubar esrar ile 100 gram civarında bonzai maddesi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.
Ekiplerce aynı gün içerisinde Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise; yaklaşık 1 buçuk kilogram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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