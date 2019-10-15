HABER

Sakarya’da 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak’ta meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle F.A. ve S.Ç.’yi silahla yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis, yaptığı inceleme sonrasında S.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Oyun oynarken fırlattığı bıçak, ağabeyinin başına saplandıOyun oynarken fırlattığı bıçak, ağabeyinin başına saplandı
Otomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 yaralıOtomobil üniversite bahçesinin duvarına çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.