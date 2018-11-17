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Sakarya'da 2 milyon lira değerinde eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 18:56 | Son Güncelleme

SAKARYA'da durdurulan ahşap travers yüklü TIR'da piyasa değeri 2 milyon lira olan 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da durdurulan ahşap travers yüklü TIR'da piyasa değeri 2 milyon lira olan 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, F.T. (34) idaresindeki ahşap travers malzemesi yüklü TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 euro ve 970 TL para ele geçirildi. TIR'ın sürücüsü F.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi.

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