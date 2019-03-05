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Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Sakarya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Kocaeli yönüne giden Nebahat Çetin idaresindeki 54 AAK 401 plakalı otomobil ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi mevkisinde aynı yöne seyir halindeki Erol Adıyaman (54) yönetimindeki 34 YK 1518 plakalı otomobil çarpıştı.

Adıyaman'ın idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna ait çiçekliğe çıkarak durabildi.

Kazada, sürücü Adıyaman ve aynı araçta bulunan İsmail Muh ağır yaralandı.

Sapanca Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Adıyaman, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muh ise ilk tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer aracın sürücüsü Çetin ise kazayı yara almadan atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca trafik kazası

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