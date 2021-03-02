Sakarya’da 2 otomobil çarpıştı: 3 çocuk yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8099 no’lu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 HK 950 plakalı otomobil ile 54 FP 205 plakalı otomobil sokak üzerinde bulunan Sosyal Gelişim Merkezi önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan E.G., M.G. ve Y.G. isimli 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı çocuklar, ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

