Sakarya'da 2 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 kilo 420 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Söğütlü Akgöl Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda bazı ev ve bahçelerde arama yapıldı. Operasyonda, evlerde 420 gram esrar, bahçelerde ise plastik kovalar ve cam kavanozlar içerisinde 107 kilo esrar ve 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Aynur Y., Muhammet Y. ve Musa Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y. ve Metin Y.'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Aynur Y. karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y. ve Musa Y. adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Şehit eşinden yürek yakan istek
Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme
Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum