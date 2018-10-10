HABER

Sakarya'da 2 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 kilo 420 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da 2 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 kilo 420 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Söğütlü Akgöl Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda bazı ev ve bahçelerde arama yapıldı. Operasyonda, evlerde 420 gram esrar, bahçelerde ise plastik kovalar ve cam kavanozlar içerisinde 107 kilo esrar ve 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Aynur Y., Muhammet Y. ve Musa Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y. ve Metin Y.'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Aynur Y. karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y. ve Musa Y. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da 2 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildiSakarya'da 2 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

PARTNERBebek mi geliyor?Bebek mi geliyor?
Çalınan muslukların yerine plastik musluklarÇalınan muslukların yerine plastik musluklar
'Okula gidiyorum' diye evden çıkan Şükran'dan haber alınamıyor'Okula gidiyorum' diye evden çıkan Şükran'dan haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

Kaplanın doğum anını hayretle izlediler

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Kandil'de çarpık ilişki rezaleti

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.