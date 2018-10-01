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Sakarya'da 20 dakikada 30 kilogram yağmur düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

SAKARYA'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası hayat felç oldu.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası hayat felç oldu. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası şiddetli sağanak yağış Sakarya'yı etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aynı anda etkili olan fırtına ve sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, en yakındaki kapalı alanlara sığındı. Kent merkezindeki çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Yağmurun iş ve okulların çıkış saatine denk gelmesi trafiğin de felç olmasına neden oldu. Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesindeki işlek cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve SASKİ ekipleri kapanan yollarda su tahliye çalışması yaparak mahsur kalan sürücüleri kurtardı. Kentin bazı noktalarında şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu. Serdivan ilçesinde bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası gökyüzünde mavi ve siyah bulutların birleşmesi olağanüstü bir görüntü ortaya çıkardı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adapazarı'nda 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

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