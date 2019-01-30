HABER

Sakarya’da 2018 yılında uyuşturucudan 154 zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında yaptıkları operasyonda ’uyuşturucu madde ticareti’ yapan 154 şahsı tutuklayarak cezaevine gönderirken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında yaptıkları operasyonda ’uyuşturucu madde ticareti’ yapan 154 şahsı tutuklayarak cezaevine gönderirken, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında ekipler, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 249 zanlıyı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 154 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 60 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 588 şüpheliyi de yakaladı. Yasa dışı kenevir ekiminden ise ekiplerin 11 şahsa işlem yaptığı öğrenildi.
Yapılan operasyon kapsamında, 62 kilo eroin, 94 kilo esrar, 4 buçuk kilo metamfetamin, 3,5 kilo bonzai, 107 gram kokain, 7 bin 617 adet hap, 344 kök kenevir, 26 adet tüfek, 27 adet tabanca, 379 adet fişek ve 18 hassas terazi, 88 bin 823 TL, 500 dolar ve 540 euro ile 1 adet zulalı araç ele geçirildi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Tarihi operasyonda yakalanan uyuşturucu baronu tutuklandıTarihi operasyonda yakalanan uyuşturucu baronu tutuklandı
Yangın sırasında çatıdan düşen fabrika sahibi ağır yaralandı (2)Yangın sırasında çatıdan düşen fabrika sahibi ağır yaralandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.