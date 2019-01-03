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Sakarya'da 2018'de terör suçundan 247 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 18:31 | Son Güncelleme

Kentte geçen yıl FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 627 şüpheliden 247'sinin tutuklanmasına karar verildi

Sakarya'da geçen yıl, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda haklarında adli işlem başlatılan 627 şüpheliden 247'sinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerin önlenmesi amacıyla yıl boyunca çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Operasyonlar kapsamında 2018 yılı içerisinde 627 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, bunlardan adli mercilere sevk edilen 247 şüphelinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği aktarılan açıklamada, 287 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandığı, 93 şüphelinin ise adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 480 şüpheliden 147'sinin tutuklandığı, 249 şüpheliye adli kontrol uygulandığı, 84'ünün de adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"DEAŞ terör örgütü ile ilgili 102 şüpheli şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlem başlatılmış, adli makamlara sevk edilen 74 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 20 şahsa adli kontrol kararı uygulanmış, 8 şahıs ise adli makamlarca salıverilmiştir. PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili yapılan çalışmalarda da 32 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, adli makamlara sevk edilen 19 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 12 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış, bir şahıs ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır. DHKP/C-THKPC terör örgütleri ile ilgili olarak ise 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 6 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. İlimizde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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sakarya Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütleri operasyonları

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