HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sakarya’da 22 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Sakarya’da 22 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

29.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sakarya’da 22 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini alan Sakarya polisi, durdukları 2 araçta 15 kilo esrar ve 22 bin 414 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi aldı.

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisini alan Sakarya polisi, durdukları 2 araçta 15 kilo esrar ve 22 bin 414 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, M.K. ve M.A. isimli iki yabancı uyruklu şüphelinin aracını durdurdu. 2 araç içerisinde yapılan aramada, 15 kilo 500 gram esrar ve 22 bin 414 adet captagon maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahıslar ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
Genç kızın çığlığını duyan koştu! Bakın neden yapmışGenç kızın çığlığını duyan koştu! Bakın neden yapmış
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Son dakika haberi: Bahçelievler'deki Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı! Peşinden depar attı ama yetişemedi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı!

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı! İşte istenen ceza

Berkin Elvan davasında mütalaa açıklandı

Çevredeki vatandaşların dövdüğü bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi

Genç kızın çığlığını duyan koştu! Bakın neden yapmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.