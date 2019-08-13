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SAKARYA'DA 3 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı.  Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı.

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yer alan plajlarda vatandaşlar yoğun dalgalar ve şiddetli rüzgardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların uyarıları sonrasında denizden çıkarıldı.

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Plajdan görüntüler
Vatandaşlardan görüntü
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HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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