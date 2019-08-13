HABER

Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:53 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yer alan plajlarda vatandaşlar yoğun dalgalar ve şiddetli rüzgardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların uyarıları sonrasında denizden çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandıSakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Arife günü kaçan kurbanlık bulunamadıArife günü kaçan kurbanlık bulunamadı
Dünyanın dört bir yanından Adana'ya gelen gönüllüler, kan hastası çocukları mutlu ediyorDünyanın dört bir yanından Adana'ya gelen gönüllüler, kan hastası çocukları mutlu ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge için geri sayım başladı

Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası hareketlilik

Kütahya'daki yangın 16 saatte kontrol altına alındı

Kontrol altına alınması 16 saat sürdü

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.