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Sakarya’da 4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı olayda 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin ölmesi, 2’si polis olmak üzere toplam 11 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı çatışmayla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.Olay, dün saat 13.15 sıralarında Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin ölmesi, 2’si polis olmak üzere toplam 11 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı çatışmayla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 13.15 sıralarında Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan çatışma esnasında 21 yaşındaki Bilal Erman, 57 yaşındaki Murat Erman, 43 yaşındaki Fahri Harmancı ile 50 yaşındaki Bilal Uğur hayatını kaybederken 7 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların yakınları arasında hastanede çıkan arbede polis ekiplerince engellenmiş daha sonrasında ise acil servis kısmına gelen ve henüz ismi açıklanmayan bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açmıştı. Hastanenin acil servis önünde meydana gelen olayda ise; 2’si polis toplamda 4 kişi yaralanmıştı.
Toplam 4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Sürdürülen çalışmalar neticesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce olayla alakalı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Çatışmayla alakalı 2 firarinin ise ekiplerce arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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