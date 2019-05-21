Sakarya’da 4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 3 tutuklama

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan çatışma esnasında 21 yaşındaki Bilal Erman, 57 yaşındaki Murat Erman, 43 yaşındaki Fahri Harmancı ile 50 yaşındaki Bilal Uğur hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların yakınları arasında hastanede çıkan arbede polis ekiplerince engellenmiş daha sonrasında ise acil servis kısmına gelen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açmıştı. Hastanenin acil servis önünde meydana gelen olayda ise 2’si polis toplamda 4 kişi yaralanmıştı.

4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı olay sonrasında jandarma ve polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları öğrenilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve K.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.H. ve O.G. için ise bir günlük ek gözaltı süresi istendiği açıklandı.