HABER

Sakarya’da 4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 18:42 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 2 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 2’si polis 11 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan çatışma esnasında 21 yaşındaki Bilal Erman, 57 yaşındaki Murat Erman, 43 yaşındaki Fahri Harmancı ile 50 yaşındaki Bilal Uğur hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların yakınları arasında hastanede çıkan arbede polis ekiplerince engellenmiş daha sonrasında ise acil servis kısmına gelen bir şüpheli pompalı tüfekle ateş açmıştı. Hastanenin acil servis önünde meydana gelen olayda ise 2’si polis toplamda 4 kişi yaralanmıştı.

4 kişinin ölüp, 11 kişinin yaralandığı olay sonrasında jandarma ve polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları öğrenilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve K.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.H. ve O.G. için ise bir günlük ek gözaltı süresi istendiği açıklandı.

Öte yandan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil girişine aracıyla gelen ve araçtan iner inmez pompalı tüfeğiyle rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan S.M.’de polis ekiplerince kaçarken etkisiz hale getirilmiş ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Meydana gelen silahlı çatışma ve sonrasında hastanede devam eden olaylarla ilgili şimdiye kadar toplamda 3 kişi tutuklandı, 2 şüpheli için ek gözaltı süresi istendi ve 2 şüpheli için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp, ağlamış (2)Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp, ağlamış (2)
Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralıDenizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.