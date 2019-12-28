Sakarya’da 40 yaşındaki hasta bir ilki yaşattı

Sakarya’da ikamet eden 40 yaşındaki kolon kanseri hastanın kalın bağırsağında bulunan tümör, çok ender görülen bir ameliyatla temizlenerek, hasta eski sağlığına kavuşturuldu. Tedavinin başarılı geçtiğini ifade eden Gastroenteroloji Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman, “Biz çok çok nadir yapılan bir ameliyatı gerçekleştirdik” dedi. Sakarya’da ikamet eden 40 yaşındaki Murat Kaya isimli bir vatandaş, kalın bağırsak kanseri olduğunu öğrenmesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniğine geldi. Burada Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman’ın yaptığı inceleme sonrasında kalın bağırsak içindeki tümörün aynı zamanda sol böbrekten mesaneye idrar taşıyan idrar kanalını da içine aldığı belirlendi. Tespit sonrasında Prof. Dr. Karaman ve Ürololoji Kliniği öğretim üyesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fikret Halis hastayı ameliyata alarak çok ender uygulanan yöntemle ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatta hastanın bağırsaklarında bulunan tümör temizlenerek böbrekleri kurtarıldı. Ameliyat sırasında hastanın böbreklerde oluşturulan idrarın mesaneye iletilmesini sağlayan idrar kanalları birbirine dikildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası Murat Kaya eski sağlığına kavuştu ve yakın zamanda taburcu olacağı öğrenildi.

"Çok şükür atlattık"

Ameliyat süreci hakkında konuşan Murat Kaya, “Kanser olduğumu öğrendim özel bir hastanede. Sonra bir tavsiye ile buraya geldim. İki kere operasyon geçirdim. Daha önceki yapılan ameliyatta 6 santimetrelik bir tümördü bu seferki 3 santimetrelik bir tümör ama kötü huylu idi. Zorlu bir ameliyat olacağını belirtti doktorlar. Ben de ’önce Allah’a sonra size güveniyorum’ dedim. Çok şükür atlattık. Bu sırada safra kesesinde taş çıkmış onu da bu vesile ile almışlar” dedi.

"Aldığımız riske değdi diye düşünüyorum"

Risk alarak yaptıkları ameliyatın başarıya ulaştığını belirten Gastroenteroloji Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman ise, “Yaklaşık 7-8 ay önce kalın bağırsak tümörü nedeniyle burada bir ameliyat geçirdi. Sonraki süreçte kemoterapi alırken tümör kitlesi nüksetti. Yapılan incelemeler sonucunda kitlenin çıkarılması konusunda karar alındı. Yapılan tetkiklerde kitlenin tekrar kalın bağırsakta nüksettiği ama aynı zamanda sol böbrekten idrar kanalı olan üreteriyi de içine aldığını fark ettik. Bunu bilerek ameliyata girdik. Ameliyatta bağırsağı tutan üreteriyi içine alan temizledik çıkardık. Daha sonrasında kalın bağırsağı birbirine diktik. Bizim amacımız hastanın yaşam sürecini uzatacak şekildeki adımlarımız ve kitleyi çıkarmaktı. İkinci sırada yaşam konforunu sağlamak vardı. Biz birinci amacı gerçekleştirdik. Görünür kitleyi tamamen çıkardık. Sonuçta hasta yaşantısına devam edecek. Ama bir süre kemoterapi alacak. Böyle bir ameliyatın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz çok çok nadir yapılan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Risk aldık. İki böbreği idrarını taşıyan tek bir idrar kanalı oluşturmuş olduk. Çok şükür bizim hastamız da böbrek bozukluğu yaşamadı. Aldığımız riske değdi diye düşünüyorum” diye konuştu.