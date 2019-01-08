HABER

Sakarya'da 5 ilçede okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

 SAKARYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için tatil kararı alındığı belirtildi.

Sakarya'da 5 ilçede okullar tatil edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için tatil kararı alındığı belirtildi.
Sakarya'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı sonrası Valilik, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü'de eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Akyazı ilçesinde ise sadece taşımalı eğitimde tatil kararı alındığı ifade edildi.

Sakarya'da 5 ilçede okullar tatil edildi

PARTNERGördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...Gördüklerinize inanamayacaksınız! İpi çektiği anda...
Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!
Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek... Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı!

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek...

Üniversite öğrencilerinin kar topu savaşı! Önce halay çektiler, sonra da...

Üniversite öğrencilerinin halaylı kar topu savaşı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.