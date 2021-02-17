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Sakarya’da 6 katlı binanın zemin katında erkek cesedi bulundu

17.02.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 6 katlı bir binanın zemin katında erkek cesedi bulundu.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 6 katlı bir binanın zemin katında erkek cesedi bulundu. Ekipler, yaptıkları ilk inceleme neticesinde şahsın, merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.
Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 174. Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın zemin katında bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cesedin, 63 yaşındaki Ekrem Kumcağız isimli bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemenin ardından Kumcağız’ın cansız bedeni, bulunduğu yerden Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede cesedin merdivenden düşerek başını vurması neticesinde hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin sonuç Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak olan raporda netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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