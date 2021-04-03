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  4. Sakarya’da 67 paket kilogramlık kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya’da 67 paket kilogramlık kaçak tütün ele geçirildi

03.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da son 1 ay içerisinde kaçakçılık suç örgütlerine yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 15’i tutuklanırken, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile bandrolsüz gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin (KOM) son 1 ayda yürüttüğü operasyonların bilançosu açıklandı.

Sakarya’da 67 paket kilogramlık kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya’da son 1 ay içerisinde kaçakçılık suç örgütlerine yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheliden 15’i tutuklanırken, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile bandrolsüz gümrük kaçağı tütün mamulü ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin (KOM) son 1 ayda yürüttüğü operasyonların bilançosu açıklandı. Sakarya’da kaçakçılığa geçit vermeyen polis ekipleri, bir ay içerisinde onlarca adrese baskın yaptı. KOM ekiplerince Mart ayı içerisinde kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik 23 operasyonel faaliyet gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda; 132 bin 600 adet makaron, 68 bin 800 adet dolu makaron, 100 paket gümrük kaçağı sigara, 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 67 paket kilogramlık bandrolsüz gümrük kaçağı tütün mamulü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 162 adet fişek ele geçirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 2’si tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise, yakalanan 13 şüpheliden 2’si tutuklanarak ceza evine gönderildi, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda da; çeşitli suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya’da 67 paket kilogramlık kaçak tütün ele geçirildi

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