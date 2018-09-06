Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü M.K. tedavisinin ardından tutuklandı.
Geçen pazar günü, Kocaali'de hafif ticari aracın karşı şeride geçip 3 motosiklete çarpması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazada yaralanması nedeniyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü M.K.'nin tedavisi tamamlandı. M.K, taburcu olduktan sonra soruşturmayı yürüten Kocaali Savcılığı'nın kararıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerince Kocaali İlçe Emniyeti'ne götürülerek burada sorguya alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İYİLİK YAPMAK İSTERKEN, KAZA YAPTI
Tutuklanan sürücünün, kaza sırasında araçta bulunan Canan Morkoç'un komşusu olduğu ve komşusunun misafirleri Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş ile Gülsüm Morkoç'u otobüs terminaline bırakmak için aracına aldığı ve araçta kendisi haricindeki 4 kişinin öldüğü öğrenildi.
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